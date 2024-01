De eerste titel van Striking Distance Studios wist bij ons zeer goed in de smaak te vallen, maar heeft uiteindelijk niet aan de verwachtingen van de ontwikkelaar en uitgever Krafton weten te voldoen. In de nasleep hiervan zijn er binnen Striking Distance Studios wat ontslagen gevallen, maar de studio is zeker nog niet verdwenen.

X-gebruiker met de naam Shinobi602 heeft namelijk een vacature van Striking Distance Studios gespot, waarin de studio aangeeft op zoek te zijn naar een ‘lead gameplay animator’ voor een nieuwe, onaangekondigde game die gebruik zal maken van Unreal Engine 5.

Het zal nog wel even duren voordat we wat te zien krijgen van deze game, maar onze interesse is alvast gewekt.