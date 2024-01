Met Sonic Frontiers in 2022 en Sonic Superstars in 2023 blijft SEGA flink inzetten op de franchise. Ze zijn ook niet van plan om daar op korte termijn mee te stoppen, want tijdens State of Play is Sonic X Shadow Generations aangekondigd.

Een grote verrassing mag dat niet zijn, gezien de game vooraf al lekte. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Sonic X Shadow Generations verschijnt in de herfst van dit jaar, maar een specifieke releasedatum is nog niet gedeeld.