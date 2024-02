Tijdens de laatste State of Play heeft SEGA de volgende game in de Sonic-franchise aangekondigd: maak kennis met Sonic X Shadow Generations. Het gaat hier om een remaster van Sonic Generations uit 2011, maar het zal niet zomaar een simpele remaster worden.

Via een PlayStation blogpost werd er wat meer info over deze titel vrijgegeven en leren we dat Sonic X Shadow Generations naast de oorspronkelijke game ook een aparte standalone campagne zal hebben die rond Shadow draait.

“With Sonic x Shadow Generations, we wanted to bring Sonic Generations to PS5 and PS4 while pairing a brand-new Shadow storyline to crossover with the original story. With Shadow’s portion of the title, players will get to know him more as a character and understand his motivations. It will create the ultimate celebration of Classic Sonic, Modern Sonic, and Shadow gameplay that all fans will surely enjoy.”