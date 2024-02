We namen eind vorig jaar de Thrustmaster ESWAP XR Pro onder de loep waar we – los van de wat wilde styling – wel erg over te spreken waren. De controller was destijds al een poos verkrijgbaar en de fabrikant heeft ondertussen druk gewerkt aan de volgende stap in de reeks ESWAP-controllers.

Thrustmaster heeft namelijk de ESWAP X 2 PRO onthuld, die net als de racingcontroller voortborduurt op het modulaire design. Zo kun je de plaatsing van de analoge sticks of de d-pad veranderen of vervangen voor compleet andere modules. Remappable knoppen op de achterkant en aanpasbare triggers maken het af. De controller werkt alleen wel over de kabel en er is geen draadloze variant beschikbaar.

De Thrustmaster ESWAP X 2 PRO is vanaf nu verkrijgbaar en kost € 179.99.