We weten nog steeds niet wanneer Skate uitkomt, maar we weten wel dat de game op pc zal verschijnen. Nu is bekendgemaakt dat het skateboardspel op pc ook via Steam zal worden aangeboden.

Er hebben reeds verschillende playtests plaatsgevonden voor de pc-versie van Skate, maar die waren alleen toegankelijk via de launcher van Electronic Arts. De verkoop van het spel zal zich niet tot dat platform beperken. Op het moment van schrijven is Skate echter nog niet te bekennen in de digitale winkel van Valve.

Via een X-post laat ontwikkelaar Full Circle weten dat hun skateboardgame wel degelijk via Steam zal worden aangeboden, dus die onzekerheid is hiermee weggenomen. Het is nu alleen nog wachten op een releasedatum.