Op de remake van Silent Hill 2 is het nog even wachten, maar vooraleer het zover is, heeft Konami ons een klein tussendoortje gegeven in de vorm van Silent Hill: The Short Message. Deze ervaring, die gratis te downloaden is, werd vorige week aangekondigd en direct uitgebracht. Het is in die korte tijd best populair gebleken.

Konami heeft aangekondigd op X dat de game inmiddels meer dan 1 miljoen keer is gedownload in minder dan een week tijd. Een mooie prestatie, al zal het prijskaartje van 0 euro hier uiteraard wel voor iets hebben tussen gezeten.