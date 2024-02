Het zijn – op z’n zachtst gezegd – nogal onrustige dagen bij Microsoft en specifieker bij de gamingtak van het bedrijf. Er verschenen onlangs berichten dat Microsoft zou overwegen om grote first-party titels, zoals Starfield en Indiana Jones, naar de PlayStation 5 te brengen. Andere titels werden al snel aan die lijst toegevoegd, met name Halo en Gears of War springen in het oog.

Xbox topman Phil Spencer was er snel bij om te vertellen dat het bedrijf volgende week hun toekomstvisie gaat delen, maar ook dat is nog wat vaag. Tom Warren van The Verge heeft nu in een reactie op ResetEra gezegd dat veel mensen binnen Xbox ook niet lijken te weten wat er precies onthuld gaat worden en dat er daarom weinig informatie naar buiten komt.

Het ziet er dus naar uit dat – wat er ook gezegd gaat worden door Microsoft – er weinig zeggenschap is geweest vanuit Xbox zelf en dat de onthulling oorspronkelijk bedoeld was voor eind deze maand. Vanwege de geruchten heeft Microsoft dus mogelijk besloten om eerder met duidelijkheid te komen. Het is in ieder geval erg spannend, maar we zullen nog even moeten wachten op deze toekomstvisie.