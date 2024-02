Soms zijn helden niet genoeg om het ultieme kwaad te stoppen. Soms zijn andere kwaadaardige wezens daar namelijk beter geschikt voor. Suicide Squad: Kill the Justice League is daar een goed recent voorbeeld van. Het is een concept dat wel vaker wordt toegepast in games en dat is ook het geval in het nieuw aangekondigde Evil V Evil.

In Evil V Evil ontwaak je als een van de drie zeer sterke vampieren die deel uitmaken van The Order of the Dragon. Zij zijn de ultieme wachters die bescherming moeten bieden tegen Zagreus, een kwaadaardige entiteit die erop uit is om de mensheid uit te roeien. Daar zal jij een stokje voor steken als Mashaka, Leon of Victoria. Evil V Evil bevat elf episodische missies die gespeeld kunnen worden door één tot drie spelers.

Via de aankondigingstrailer krijg je direct een duidelijk beeld van wat je te wachten staat in Evil V Evil en je maakt ook meteen kennis met de vampier-achtige superkrachten van de cast. Een releasedatum ontbreekt nog, maar de game moet deze zomer verschijnen. Op 1 maart zal er een gesloten pc beta plaatsvinden.