Een tijdje terug kondigde SEGA aan een aantal van hun klassieke titels van reboots te gaan voorzien. Twee titels die dan natuurlijk niet mogen ontbreken zijn Jet Set Radio en Crazy Taxi. Prominent SEGA en Atlus-leaker Midori, of op X MbKKssTBhz5, weet over deze twee titels al iets meer te melden.

Indien je hoopte snel weer in de wereld van Jet Set Radio te kunnen duiken zal je toch nog even wat geduld moeten opbrengen. De reboot zou gepland staan voor 2026. Crazy Taxi-liefhebbers zullen nog meer geduld moeten hebben, want die reboot zou zelfs pas in 2027 het levenslicht zien.

Daarnaast zouden deze reboots ook moeten verschijnen voor de nieuwe console van Nintendo. Bij officieel nieuws vanuit SEGA lees je het natuurlijk hier.