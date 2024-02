Tijdens de State of Play uitzending van dik anderhalve week terug kondigde Konami Silent Hill: The Short Message aan. Een gratis game die als zoethoudertje dient tot de remake van Silent Hill 2 uitkomt.

Vorige week konden we melden dat de game meer dan een miljoen keer was gedownload. Nu enkele dagen verder gaat het de game nog steeds voortreffelijk af, want inmiddels is de 2 miljoen bereikt.

Sterker nog, de game is die kaap al voorbij, een succes dus! Heb jij Silent Hill: The Short Message al geprobeerd?