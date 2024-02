Liefhebbers van de Earth Defense Force-franchise kregen eind vorige maand te horen dat ze niet al te lang meer hoefden te wachten op het zesde deel in de serie. Helaas hebben we nu wat minder leuk nieuws, want de shooter is namelijk met een paar maanden uitgesteld.

Earth Defense Force 6 zou op 14 maart 2024 uitkomen in het Westen, maar D3 Publisher en Sandlot hebben besloten dat de game wat later zal verschijnen. Er is volgens de uitgever en ontwikkelaar wat meer tijd nodig om gamers de best mogelijke ervaring voor te schotelen.

Het is nu de bedoeling om de game in de zomer uit te geven. Dit betekent dat Earth Defense Force 6 op zijn vroegst op 20 juni 2024 en op zijn laatst op 22 september 2024 in de winkels zal liggen.

Op 14 maart zal de game met Engelse audio en tekst wel in Azië verschijnen. Heb je dus niet het geduld om een paar maanden extra te wachten, dan kan je de Aziatische versie natuurlijk importeren.