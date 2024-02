Er gaan al even geruchten rond dat Sea of Thieves zijn weg zal vinden naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch. Volgens de laatste berichten zou deze titel later dit jaar op andere platformen beschikbaar gesteld moeten worden, maar we hebben vanuit Microsoft nog geen officiële aankondiging gehad.

Die krijgen we mogelijk vanavond, wanneer er een speciale podcast gepland staat waarin de toekomstvisie van Xbox uit de doeken gedaan zal worden. In de tussentijd lijkt Sea of Thieves ontwikkelaar Rare te hinten naar een port voor de genoemde systemen.

Op het officiële X-account van Sea of Thieves werd in het kader van Valentijnsdag het volgende bericht geplaatst:

Rowboats are red,

And sometimes they’re blue,

Other times they’re green,

Occasionally they can be white…

Wait, where were we going with this?