Naarmate consoles langer op de markt zijn, is het doorgaans goedkoper om ze te produceren met als gevolg vroeg of laat een prijsverlaging. Met de huidige generatie consoles hebben we echter het tegenovergesteld gezien, want zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X|S gingen op den duur in prijs omhoog.

Nu zijn we alweer dik anderhalf jaar verder na de prijsverhoging van de PlayStation 5 en dus is een logische vraag wanneer de console een vaste prijsverlaging krijgt. Tijdens een aandeelhoudersmeeting (bijgewoond door IGN) werd hierover gesproken en het zit er voorlopig niet in, omdat het “erg moeilijk” zou zijn om te realiseren.

Volgens de PlayStation CEO Hiroki Totoki is het in tegenstelling tot de PlayStation 4 moeilijker om de PlayStation 5 kleiner te maken. Het gevolg hiervan is dat de productiekosten niet per se afnemen. Ook de prijzen van componenten blijven stijgen. Hierdoor is er nauwelijks speelruimte om wat permanents met de prijs te doen.

Daar komt nog bij dat Sony niet wil leunen op een prijsverlaging. Ze willen dat hun zaak winstgevend is in een combinatie tussen de verkoop van units en de betrokkenheid van spelers. In dat kader is een hoge maandelijkse activiteit zeer belangrijk, iets waar ze net een nieuw record mee hebben gezet.

Ironisch genoeg is de PlayStation 5 momenteel wel in de aanbieding, zoals je eerder deze week hebt kunnen lezen. Als je een PlayStation 5 overweegt, dan is het advies om je slag te slaan tijdens een promo, want een vaste prijsverlaging zit er zo te horen voorlopig niet in.