Sony liet afgelopen week weten dat we geen games in hun grootste franchises hoeven te verwachten voor april 2025, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze helemaal geen first party-titels meer uit zullen geven. Het is mogelijk dat we dit jaar een nieuwe Astro Bot op de PlayStation 5 mogen verwelkomen.

Journalist Jeff Grubb heeft tijdens de Giant Bomb-podcast verteld dat Sony Astro Bot niet als één van hun grote franchises rekent. Dat willen ze uiteindelijk wel, dus er zou een nieuwe game rondom de vrolijke robots in ontwikkeling zijn. Volgens de bronnen van Grubb zal deze game al dit jaar kunnen verschijnen.

“I’ve heard maybe Astro does happen this year. If that happens, I get why Sony’s probably not thinking, ‘that’s a major one for us’. At least not yet, hopefully they can turn it into a major one and a lot of this changes around.”