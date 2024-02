Sinds Lara Croft in 1996 het levenslicht zag, heeft ze al een aantal make-overs ondergaan. Nu Crystal Dynamics niet meer tot Square Enix behoort en de volgende Tomb Raider een reboot betreft, wordt het dus weer tijd om deze avonturier van een nieuwe look te voorzien.

Via de officiële website van Tomb Raider kun je als je lid bent een puzzel oplossen, waarmee je de bovenstaande wallpaper vrijspeelt. Gezien dit via het X-account van Tomb Raider middels een geintje gepromoot wordt, doet dit vermoeden dat het de definitieve nieuwe look is.

Dit is niet alles, want via datzelfde bericht krijgen we ook een indruk van het nieuwe logo, zie hieronder. Hopelijk krijgen we binnenkort wat meer van de game te zien.