Rhianna Pratchett, schrijfster van de Tomb Raider reboots, deelde tijdens de BAFTA Games Awards haar mening met Eurogamer over wat ze graag zou zien in de toekomst van Lara Croft. Zo hoopt ze op minder daddy issues in Lara’s toekomst.

Pratchett laat weten het leuk te vinden om Lara te zien groeien. Met die groei zou het ook meer om Lara moeten gaan, en niet om haar vaders problemen. Verder hoopt de schrijfster ook meer gevatte one-liners terug te zien, iets waar Lara’s karakter in eerdere games nog niet klaar voor was toen Pratchett aan het roer stond.

“I like seeing her striking out on her own and really taking some joy in what she does. Because when we wrote the reboot game, she was really on her way to becoming a tomb raider. So she was like proto-Tomb Raider. And all the the traits that you associate with Tomb Railer like tenaciousness, bravery, resourcefulness, were kind of bubbling to the surface with her.”