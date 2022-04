Het is alweer even geleden dat we een avontuur van Lara Croft op ons bord kregen, dus het begint tijd te worden voor een nieuwe game. Goed nieuws wat dat betreft, van Crystal Dynamics heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met een nieuw deel. Hiervoor gebruikt de ontwikkelaar de Unreal Engine 5.

Tijdens de launch stream van de engine, kwam Dallas Dickinson van Crystal Dynamics even voorbij om de game officieel aan te kondigen. Hij gaf aan dat ze net begonnen zijn met de ontwikkeling, dus dat impliceert dat het nog wel even zal duren vooraleer we er wat meer over horen, laat staan gaan zien.