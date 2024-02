Het duurt nog wel even voordat we de Borderlands-film kunnen bekijken, maar we hebben nu wel een iets betere indruk van wat we van de prent mogen verwachten. Er zijn namelijk weer twee nieuwe foto’s opgedoken.

People Magazine is in het bezit gekomen van twee foto’s van de Borderlands-film. Op één daarvan zijn een aantal hoofdrolspelers te zien en op de andere staat Lilith, die wordt gespeeld door Cate Blanchett. De foto’s kun je hieronder bekijken.