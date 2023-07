Vorige week kon je hier al lezen dat het schijnbaar niet zo goed gesteld is met de Borderlands-film. Een releasedatum blonk dan ook vooralsnog uit door zijn afwezigheid. We gebruiken in die zin bewust de verleden tijd, aangezien het officiële Twitteraccount van Borderlands een releasedatum heeft aangekondigd: 9 augustus 2024.

Het is een uniek tijdstip voor een dergelijke aankondiging. Op dit moment staakt zowat half Hollywood, waardoor het niet meteen het beste moment lijkt om trots uit te pakken met een releasedatum. Dat wil echter niet zeggen dat we niet, met een gezonde dosis scepsis, uitkijken naar het eindresultaat. Nog een dik jaar wachten en het is zover.