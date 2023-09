Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat de bekende looter shooter franchise Borderlands het derde deel zag. De game is uiterst succesvol, zo bleek uit recente cijfers, want Borderlands 3 is inmiddels al meer dan 18 miljoen keer over de toonbank gegaan. Deze game werd destijds uitgebracht op de PlayStation, Xbox en pc, maar een Switch-versie was nergens te bekennen.

Eind vorig jaar dook de Nintendo Switch versie eindelijk, maar plots op en deze uitgave is nu officieel bevestigd. Op 6 oktober zal namelijk de Borderlands 3 Ultimate Edition verschijnen voor de Nintendo Switch. Dit is de volledige editie en bevat alle content die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

Borderlands 3 base game “Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot” “Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock” “Bounty of Blood” “Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck” “Designer’s Cut” “Director’s Cut” Over 30 cosmetic items



Wil je meer weten over Borderlands 3? Lees dan zeker even onze review!