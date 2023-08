Borderlands – de looter shooter franchise van Gearbox – is altijd populair geweest. Uitgever Take-Two heeft onlangs zelfs bevestigd dat de reeks in totaal al 81 miljoen keer over de toonbank gegaan is, een cijfer waarvoor we plechtig ons petje afnemen. Het tweede deel is daarbij het meest succesvol geweest, met maar liefst 27 miljoen verkochte exemplaren.

De nieuwste telg in de franchise – Borderlands 3 – blijft het echter ook goed doen aan de kassa. Uit een recent financieel rapport van Take-Two blijkt namelijk dat de game de kaap van de 18 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd is. Dit cijfer is sinds eind maart met 1 miljoen gestegen, wat nogmaals de huidige populariteit van de reeks onderstreept.

Ondertussen blijven wij maar wachten op de film, die ondanks een fikse dosis ‘development hell’ in 2024 op het witte doek zou moeten verschijnen.