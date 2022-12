Borderlands 3 kwam in september 2019 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. In november 2020 werd er ook een PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie uitgegeven. Het ziet er nu naar uit dat het spel binnenkort ook op de Nintendo Switch te spelen zal zijn.

De verschillende instanties die games voorzien van een leeftijdscategorie zijn vaak schuldig aan het voortijdig uitlekken van nog onaangekondigde games. Ditmaal is het PEGI – die in Europa games ‘keurt’ – die Borderlands 3 voor de Nintendo Switch heeft ‘onthuld’. Het gaat dan om alle edities van de game, plus alle uitbreidingen.

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat de Switch-versie van Borderlands 3 officieel wordt aangekondigd, want als een titel een leeftijdscategorie krijgt opgeplakt, is het zo goed als zeker dat deze zal verschijnen.