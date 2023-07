Hoe zou het zijn met de Borderlands-film? Niet goed, als we de geruchten mogen geloven. De film werd ingeblikt tussen april en juni 2021, maar raakte sindsdien verzeild in een moeras van reshoots en post-productieproblemen. Regisseur Eli Roth – sowieso al een vreemde keuze, gezien die man vooral bekend staat om horrorfilms als Hostel, die tot het torture porn subgenre behoren – zou voor de reshoots vervangen zijn door Tim Miller (Deadpool), en ook schrijver Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) wil naar ’t schijnt niets meer met het project te maken hebben.

Mazin zou zijn naam in de aftiteling hebben laten vervangen door het pseudoniem Joe Crombie. Om een open deur in te trappen: als de schrijver van het scenario niet meer wil geassocieerd worden met de film die in de zalen terechtkomt… wel, dat is zelden (om niet te zeggen nooit) een goed teken. Jamie Lee Curtis (Halloween), naast Kate Blanchett (The Lord of the Rings) één van de grote namen in de film, blijft vooralsnog beweren dat Borderlands in 2024 op het grote scherm zal verschijnen. De huidige geruchten doen echter vermoeden dat nieuw uitstel om de hoek loert.