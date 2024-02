Na weken van geruchten kondigde Nintendo begin deze week een nieuwe Nintendo Direct aan. Een Partner variant, zoals ze dat zelf noemen en dat betekent dat de aandacht vooral ligt op games van derde partijen.

In plaats van een live uitzending betreft het hier een video die je in de gelegenheid stelt om van aankondiging naar aankondiging te hoppen. De video is 25 minuten lang en kan je hieronder bekijken.