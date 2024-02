Er staat een vervolg op de Uncharted-film gepland, maar het zal nog wel even duren voordat deze daadwerkelijk in de bioscoop te zien zal zijn. Mark Wahlberg heeft nu een update gegeven hoe ver de prent is gevorderd.

Vorig jaar december liet Wahlberg nog weten dat er druk aan het script van de film werd gewerkt. Nu heeft de acteur tegenover ScreenRant verteld dat hij de opdracht heeft gekregen om zijn snor te laten groeien..

Het duurt namelijk nog even voordat de prent daadwerkelijk geschoten wordt, maar het script is in ieder geval gereed.

“Actually, I just got a call today that they got the script in. I can’t grow a real beard and mustache, but they said, “Start growing your mustache. It’s gonna take awhile.” I’d be interested to see what the story’s like, and where that adventure takes us. But I’m excited; I know audiences really loved the first one, so we’ll see.”