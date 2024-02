Indie racing game New Star GP werd afgelopen jaar uitgebracht op Steam, maar binnenkort kan het spel ook worden gespeeld op andere platformen. New Star GP scheurt op 7 maart namelijk naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Het werd afgelopen jaar al bekend dat New Star GP ook voor de Nintendo Switch uitgebracht zou worden. Vorige maand kondigde ontwikkelaar New Star Games aan dat er ook een PlayStation en Xbox-versie aan zat te komen van de F1-geïnspireerde racer.

Je kunt hieronder een trailer van New Star GP bekijken.