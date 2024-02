De algemene veronderstelling was tot begin dit jaar dat de Nintendo Switch opvolger ergens in 2024 zou uitkomen. Recente geruchten wijzen echter naar een release in het eerste kwartaal van 2025, want dat geeft Nintendo meer tijd om voor voldoende voorraad te zorgen. Ook ontwikkelaars hebben dan meer tijd om games te maken.

Jammer, want indien het klopt betekent dat we nog langer moeten wachten. Nu doet ook de Japanse krant Nikkei een duit in het zakje. Zij stellen in een nieuw artikel ook dat de Nintendo Switch opvolger in 2025 uitkomt.

Volgens Nikkei zorgt dit ‘uitstel’ voor een robuuste launch line-up en een goede voorraad bij de release. Iets wat recente geruchten ook al aangeven. Met andere woorden: hetzelfde nieuws, maar dan van een andere (betrouwbare) bron. In aanvulling hierop stelt Nikkei wel dat Nintendo bereid is het platform naar later in 2025 uit te stellen als dat nodig geacht wordt.

Vooralsnog zou het platform gepland staan in het eerste kwartaal van 2025, want daarmee valt het binnen het fiscale jaar. Nintendo loopt dan de lucratieve feestdagen mis, maar dat moet dan maar. In het slechtste geval schuift het systeem door naar het volgende fiscale jaar, dat op 1 april 2025 begint.