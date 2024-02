Vanwege de ontslagen bij Sony PlayStation zal onder andere London Studio gaan sluiten. Deze ontwikkelaar is al sinds 2022 bezig met een live service online fantasy coöp combat game, zoals destijds werd aangekondigd.

Bij de aankondiging werd het bovenstaande artwork vrijgegeven en sindsdien hebben we er niets meer van vernomen. De kans dat we deze game ooit nog gaan zien is nagenoeg nihil, want door het sluiten van de studio is deze game geannuleerd.

Ook de Twisted Metal-game die in ontwikkeling zou zijn bij Firesprite is geannuleerd volgens geruchten. Dit zou ook een live service game worden, waarmee Sony overduidelijk dat soort titels aan het schrappen is. Eerder werd immers ook de multiplayer game van The Last of Us geannuleerd.