WWE 2K24 zal weer vol met verschillende modi zitten, waaronder natuurlijk de Showcase modus. Het nieuwste deel in de worstelserie zal ook een tweetal verhalen met zich meebrengen. In WWE 2K24 kun je kiezen voor MyRise en deze modus bevat twee unieke verhaallijnen, die je speelt met een eigen gemaakt personage.

In ‘Unleashed’ speel je met een vrouwelijke worstelaar die de ‘indie scene’ achter haar laat en probeert om de top te halen in de WWE. In ‘Undisputed’ verlaat Roman Reigns de WWE om te gaan acteren en dat betekent dat er een nieuwe kampioen gekroond moet worden.

Een nieuwe trailer geeft je een voorproefje op de MyRise modus en die check je hieronder.