Een modus die sinds zijn introductie in de WWE 2K-serie goed weet te scoren is ‘Showcase’. Het zal dan ook niemand verrassen dat deze modus in WWE 2K24 weer van de partij is. Een nieuwe video laat nu zien wat je van Showcase kunt verwachten.

De Showcase modus van WWE 2K24 staat in het teken van vijf decennia WrestleMania. Je krijgt in totaal 21 van de beste wedstrijden te spelen van het jaarlijkse evenement. Worstelaars die in deze modus voorbij zullen komen zijn onder andere: Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock, “Stone Cold” Steve Austin, The Undertaker, Becky Lynch, John Cena en Charlotte Flair.

Check de beelden hieronder.