Ontwikkelaar INTERIOR/NIGHT bracht zo’n twee jaar geleden samen met Xbox Game Studios hun eerste game uit: As Dusk Falls. Dit interactieve avontuur wist best prima scores neer te zetten, ook bij ons, wat de ontwikkelaar heeft doen bewegen om ook de stap richting de platformen van Sony te zetten. As Dusk Falls zal namelijk op 7 maart aanstaande voor de PlayStation 4 en 5 verschijnen.

Gezien de PlayStation 5 met zijn DualSense controller wat unieke mogelijkheden biedt, voorziet de ontwikkelaar de PS5-versie van wat speciale features. Zo zal het touchpad op de DualSense als hoofdbesturing gebruikt kunnen worden om door de game heen te navigeren en de adaptieve triggers worden benut om intense momenten in het verhaal nóg intenser te maken.

Nieuwsgierig geworden? Check dan vooral de developer diary hieronder.