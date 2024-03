Aan het einde van vorig jaar kondigde ontwikkelaar Moon Studios, die eerder al de geweldige Ori-games maakte, hun nieuwste game aan: No Rest for the Wicked. Die game begint nu toch wel vorm te krijgen en binnenkort staat de ‘release’ gepland. De term ‘release’ moet je echter niet te letterlijk nemen, want de game komt eerst uit in early access vorm op Steam en dit op 18 april.

Deze versie zal het eerste hoofdstuk van het verhaal bevatten en heel wat gevechten en challenges (die dagelijks en wekelijks geüpdatet zullen worden). Ook de Cerim Crucible dungeon (endgame content) zal beschikbaar zijn om je tanden in te zetten. Er werd ook al een soort mini-roadmap met ons gedeeld, die je bovenaan dit bericht kan bekijken. Momenteel staat er een multiplayer modus op de planning en een update die ‘The Breach’ heet. Meer zal nog volgen in de toekomst.

No Rest for the Wicked zal ook verschijnen voor de PS5 en Xbox Series X|S, maar over die versies is momenteel nog geen nieuws.