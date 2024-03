Een grote verrassing was het niet toen onlangs bekend werd dat Suicide Squad: Kill the Justice League niet aan de verwachtingen van Warner Bros. Games heeft voldaan. De game werd wat lauwtjes ontvangen en vrij snel na de release is het actieve aantal spelers flink gezakt. Ondanks dat blijft Rocksteady Studios de game ondersteunen.

Er wordt zo langzamerhand gesproken over een flop en dat heeft Warner Bros. Games doen nadenken over hun benadering van de markt. Op een recent Morgan Stanley (beleggingsadviseurs) evenement heeft de baas van de gaming divisie, J.B. Perrette, aangegeven dat het bedrijf afstand wil gaan nemen van de “volatiele” triple A games markt.

De focus van het bedrijf verschuift meer naar gebieden waar een grotere kans op groei ligt. Dit zou dan de mobiele en free-to-play markt zijn naast de live service games, al kan je je afvragen of live service games echt de route is die je moet nemen na Suicide Squad.

“We’re doubling down on games as an area where we think there is a lot more growth opportunity that we can tap into with the IP that we have and some of the capabilities we have on the studio where we’re uniquely positioned as both a publisher and a developer of games Rather than just launching a one-and-done console game, how do we develop a game around, for example, a Hogwarts Legacy or Harry Potter, that is a live-service where people can live and work and build and play in that world in an ongoing basis?”