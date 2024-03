Frostpunk 2 is al een lange tijd in ontwikkeling, maar nu hebben we eindelijk een releasedatum. Tijdens de Xbox Partner Preview Showcase werd aangekondigd dat de game op 25 juli zal verschijnen voor pc. Ook is bekendgemaakt dat de game naar de Xbox Series X|S en PlayStation 5 komt, al zal dit op een later moment zijn.

De game verschijnt in twee edities. Zo heb je een standaard uitgave en een Digital Deluxe Edition. Die laatste geeft 7 dagen toegang tot de beta van de Sandbox modus, die in april zal plaatsvinden. Ook zit de post-launch content hierbij inbegrepen en 72 uur eerder toegang tot de story modus. Tot slot bevat deze editie de ‘Warm Flesh’ digital novel, een digitaal artbook en de soundtrack.

Bekijk hieronder de nieuwste trailer.