Electronic Arts CEO Andrew Wilson heeft zich tijdens de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference uitgesproken over de kansen die hij ziet in generatieve AI voor de gamesindustrie. Daarbij ligt de nadruk natuurlijk vooral op de centjes die verdiend kunnen worden als gevolg van de snelgroeiende technologie.

Wilson gaf aan dat het in het verleden wel zes maanden kon duren om een in-game stadion te bouwen. In de afgelopen twaalf maanden zou AI het ontwikkelingsproces zo erg versneld hebben dat het nu maar zes weken zou duren.

Wilson hoopt dat AI in de komende vijf jaar gameontwikkeling binnen het bedrijf dertig procent efficiënter maakt, het aantal spelers met vijftig procent verhoogd wordt en dat als gevolg hiervan spelers tien tot twintig procent meer geld gaan uitgeven aan EA-games.

Wilson ziet AI als een kans die meerdere miljoenen waard is bovenop de huidige groei van de industrie. Daarbij ziet hij AI ook als hulpmiddel om het werkplezier van ontwikkelaars te verhogen, omdat ze zich veel meer kunnen bezighouden met de leukere aspecten van ontwikkeling.

“For creators of games, this is incredibly exciting: the ability to get to the fun faster and get to market faster is the Holy Grail for them”