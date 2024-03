Naoki Yoshida heeft Final Fantasy XVI dan wel afgerond, hij is nu bezig met de uitbreiding ‘The Rising Tide’ en met de uitbreiding ‘Dawntrail’ voor Final Fantasy XIV. Yoshida heeft dus genoeg te doen, maar toch zou hij graag weer aan iets nieuws beginnen.

De regisseur van Final Fantasy XVI heeft tegenover Famitsu laten weten dat hij graag wil beginnen aan een nieuwe grote titel. Yoshida heeft al eerder laten weten dat hij liever niet wil werken aan het zeventiende deel van Final Fantasy, dus dat zal dan iets totaal nieuws moeten worden.

Yoshida was eerst van mening dat hij nog één grote game wilde maken en er dan mee wilde stoppen, omdat hij al 50 jaar oud is. Toch ziet hij in dat het wel degelijk mogelijk is dat het niet bij één zal blijven. Naar eigen zeggen zit hij in de piek van zijn leven, dus is alles volgens hem mogelijk.

“For example, I’m in my 50s right now and still snowboarding, and the more I snowboard, the better I become. I honestly think I’m at my peak at the moment, no joke! I feel like I can still push even further, so in lieu of that, I haven’t set a cap for myself.”

“We don’t know what the future holds, so why not challenge ourselves each time? I think that’s definitely a better way to look at it. I hope that I can take even greater leaps to the likes I have not ever imagined.”