Moon Studios is op het moment bezig met No Rest for The Wicked, de studio is het meest bekend van hun twee Ori-titels. De ontwikkelaar heeft nu laten weten wat de verkoopcijfers van deze twee games zijn en wat er op spel stond toen ze aan het eerste deel begonnen.

Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps kwamen eerst uit voor de Xbox en pc en kwamen later ook naar de Nintendo Switch. CEO Thomas Mahler heeft via een X-post medegedeeld dat er van deze games ongeveer 10 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank zijn gegaan.

Mahler liet tevens weten dat de ontwikkelaar een grote gok nam met het eerste deel van Ori. Als deze game zou floppen, dan zou dat de ondergang van Moon Studios betekenen. Gelukkig was dit niet aan de orde en kon de studio in plaats van sluiten beginnen aan het tweede deel.