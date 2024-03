Eerder deze week lekte er een trailer van Marvel’s Spider-Man: The Great Web, een live service game die in ontwikkeling was bij Insomniac Games maar werd geannuleerd. Nu een aantal dagen later is er weer een trailer opgedoken van de game, die net wat andere beelden laat zien.

Ook uit deze beelden blijkt weer dat de game qua ontwikkeling in een behoorlijk vergevorderde staat verkeerde. Dit maakt je ook afvragen waarom de game eigenlijk werd geannuleerd. Sony heeft tot op heden met geen woord over deze game gesproken, dus we zullen dat wellicht nooit te horen krijgen.

Mocht je benieuwd zijn naar de video, dan kan je die hier vinden.