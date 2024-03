Als je in het bezit bent van een gaming pc, dan kun je al geruime tijd de early access-versie van V Rising spelen. Binnenkort zal echter de volledige versie beschikbaar worden gesteld.

V Rising was als early access-titel al erg succesvol. De game wist namelijk in de eerste 3 maanden 2,5 miljoen keer over de digitale toonbank te gaan. Op 8 mei 2024 zal Stunlock Studios de volledige versie uitbrengen.

Begin vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat V Rising ook naar de PlayStation 5 zal komen. Helaas zal deze versie niet tegelijk met de pc-versie verschijnen. Wanneer dat wel zal gebeuren wist de ontwikkelaar nog niet te zeggen.

Er is een release date trailer van V Rising verschenen en die kan je hieronder bekijken.