Het in China ontwikkelde Black Myth: Wukong wist jaren geleden de nodige monden te doen openvallen toen de eerste trailer werd getoond. Grafisch lijkt het absoluut iets bijzonders te gaan worden. Als je een dikke gaming pc thuis hebt staan zal je natuurlijk het maximale qua grafische pracht en praal uit Black Myth: Wukong kunnen halen, mits je over een Nvidia videokaart beschikt.

Nvidia heeft op zijn YouTube-kanaal een video geplaatst van Black Myth: Wukong waarin ze laten zien wat voor voordelen er te behalen zijn door gebruik van DLSS 3.5 en hoe je de game er nóg mooier uit laat zien met path tracing. Mocht je beschikken over een AMD videokaart, sta je gelukkig niet helemaal in de kou: Black Myth: Wukong staat ook op de site van AMD vermeld als zijnde een aanstaande release die over AMD FSR 3 zal beschikken.

Black Myth: Wukong verschijnt op 20 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.