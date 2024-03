Review | Princess Peach: Showtime! – Zeg je Nintendo, dan denk je natuurlijk aan Mario. Het Japanse bedrijf heeft de laatste jaren ook enkele vrienden van de bekende loodgieter voorzien van een eigen game(serie). Zo is Luigi de grote ster in de verschillende Luigi’s Mansion-games en Toad was de grote held in Captain Toad: Treasure Tracker. Het meest opvallende aan deze games is dat ze geen simpele Mario-kloons zijn, maar dat voor elk personage een ander genre wordt ingezet. Deze aanpak heeft voor veel succes gezorgd. Nintendo wil nu ook Princess Peach haar eigen avontuur geven en dat doen ze met Princess Peach: Showtime! Ook nu kiest de Japanse gigant voor een andere route, zoals ze met eerdere personage specifieke games hebben gedaan, wat wederom moet leiden tot een succesvolle titel van een van Mario’s vrienden.

Slecht theater

De verschillende Mario-games staan niet bekend om hun verhaallijnen en hetzelfde kan gezegd worden over Princess Peach: Showtime! De prinses wordt uitgenodigd om een theatervoorstelling bij te wonen, maar eenmaal daar aangekomen blijkt het hele gebouw overgenomen te zijn door ‘Wicked Grape and the Sour Bunch’. Zij hebben elke voorstelling in het theater herschreven, zodat alles om hen draait. Om dit te bewerkstelligen, zijn alle hoofdrolspelers ontvoerd en vastgezet. Het theater heeft meerdere verdiepingen en op elke etage zijn verschillende zalen te vinden. De prinses zal al deze zalen moeten bezoeken om elke productie te ontdoen van het kwaad en uiteindelijk het brein achter deze operatie een halt toe te roepen. De beschermer van het theater, Stella, biedt de prinses een helpende hand door haar de kracht van het theater te geven.

Een beetje van dit en een beetje van dat

Princess Peach: Showtime! laat al snel zien dat het daadwerkelijk anders is dan een standaard Mario-game. Het gaat hier namelijk niet om een platformer pur sang, maar om een 2,5D avonturen/actiespel. Als prinses loop je over het toneel, spring je soms van en op platformen, los je (simpele) puzzels op en kom je tegenover vijanden te staan. In haar bekende roze jurk kan de prinses echter niet al te veel doen. Ze heeft met haar magische lint wel wat mogelijkheden om invloed uit te oefenen op haar omgeving en vijanden, maar om echt de strijd aan te gaan tegen het kwaad is er meer nodig. Gelukkig zijn er verschillende kostuums aanwezig die Peach transformeren in een ‘nieuw’ personage. Elk level draait om één bepaalde transformatie, en op een vast punt in dat level zal Stella je omtoveren tot een nieuw figuur. De prinses verandert dan onder andere in een bakker, ninja of zwaardvechter. Elke transformatie brengt zijn eigen mogelijkheden.

De mogelijkheden die je hebt wanneer je van kostuum verandert, zorgen voor daadwerkelijke veranderingen in de gameplay. Als ninja krijg je bijvoorbeeld te maken met stealth-mechanieken, terwijl je als bakker daadwerkelijk moet bakken en taarten decoreren. Als zwaardvechter speel je dan weer een pure actiegame waarbij je met je zwaard verschillende vijanden uitschakelt. De vele transformaties en de daarmee gepaarde veranderingen in gameplay zorgen ervoor dat Princess Peach: Showtime! allesbehalve eentonig wordt. Er zijn in totaal 10 kostuums, dus de game biedt veel variatie. Hoewel het genre van 2,5D actie platformer op zichzelf niet heel bijzondere gameplay biedt, komt het als geheel goed voor de dag dankzij de afwisseling.

Elke zaal die je bezoekt, vormt een op zichzelf staand level en elke etage biedt zijn eigen eindbaasgevecht. In de verschillende levels zijn tevens geheime ruimtes te vinden die je collectibles of valuta kunnen opleveren. Hiermee kun je bijvoorbeeld nieuwe jurken kopen. Deze zijn puur cosmetisch van aard, dus je kunt er geen voordeel mee behalen, maar als extraatje is het natuurlijk best aardig. Wat erg indrukwekkend is, is dat je tijdens het spelen nooit de link met Mario zal leggen. Een hele knappe prestatie, want de prinses is simpelweg onlosmakelijk verbonden met de besnorde loodgieter. Hierdoor kent de game echt zijn eigen identiteit en dat geeft het meerwaarde.

Een kind kan de was doen

Ontwikkelaar Feel-Good heeft ervoor gezorgd dat Princess Peach: Showtime! zo toegankelijk mogelijk is en heeft daarom gekozen voor een zeer eenvoudige besturing. Je hebt namelijk alleen de analoge stick en de A- en B-knoppen nodig om het spel te spelen. De ene knop is voor het springen en de andere is een actieknop. Wat je met de laatstgenoemde knop doet, hangt tevens af van welk kostuum de prinses draagt. Niemand zal dan ook problemen ondervinden met de besturing. Deze toegankelijkheid is ook doorgevoerd in de moeilijkheidsgraad, waardoor de game weinig uitdaging biedt. Je kunt het spel zonder problemen uitspelen. Ja, je zult dat met plezier doen, maar je racet zo snel door de game heen dat je na 6 uur klaar bent. Je kunt dan proberen alles op 100% te halen, maar de game heeft dan wel alles al laten zien wat het te bieden heeft, dus of je daar dan nog zin in hebt..?

Niet zo scherp

Op grafisch vlak laat de game toch wel een beetje te wensen over. De verschillende personages en de diverse levels zijn prima vormgegeven, en de CGI-tekenfilmachtige stijl is leuk, maar de resolutie schiet tekort. De maximale resolutie die de Nintendo Switch aankan, zowel in handheld als in docked modus, wordt namelijk niet bereikt. Hierdoor ziet het beeld er wat wazig uit. Kleine details worden niet goed weergegeven, waardoor de grafische stijl niet de impact heeft die het zou moeten hebben. De framerate is 30fps en gelukkig is die voor het grootste gedeelte stabiel. Hier en daar kan dit wat inzakken, maar dat heeft geen invloed op de gameplay. Wat de game echter positief beïnvloedt, is de algehele sfeer. Je hoort bijvoorbeeld publiek klappen en vliegende objecten hangen aan touwtjes, waardoor je echt het idee krijgt dat je deel uitmaakt van een daadwerkelijke voorstelling.

Gespeeld en beschikbaar op: Nintendo Switch.