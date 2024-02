Eind vorige maand werd er een video van Princess Peach: Showtime! vrijgegeven en daarin werd getoond welke kostuums de prinses tot haar beschikking heeft in de game. Als je dacht dat dat alle transformaties waren die ze kan ondergaan, dan heb je het mis. Er is nu een nieuwe video verschenen die nog meer transformaties toont.

In de vorige trailer was te zien dat Princess Peach zich onder andere als cowgirl en detective kan verkleden en dat deze kostuums ieder hun eigen unieke vaardigheden met zich meebrengen. De nieuwe video toont ons dat de prinses zich ook naar zeemeermin en kunstschaatsster kan transformeren. Welke transformaties er nog meer zijn check je in de onderstaande trailer.