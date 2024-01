Princess Peach is meestal degene die gered moet worden, maar in maart is de prinses in een game te bewonderen waarin ze dit keer de held speelt. Om je alvast warm te maken voor dit avontuur is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

In Princess Peach: Showtime! kan de prinses zich razendsnel verkleden met andere outfits en krijgt daardoor nieuwe vaardigheden. Zo kan ze zich verkleden als cowgirl of als detective. Welke mogelijkheden er nog meer zijn wordt in de onderstaande video getoond.