Princess Peach: Showtime! ligt over iets meer dan twee weken al in de winkels, maar we weten nog steeds niet wie de game heeft ontwikkeld. Het enige dat we weten, is dat Nintendo de uitgever van het spel is. Mogelijk heeft de demo van de Switch-exclusive meer informatie onthuld.

Dataminer LuigiBlood is de code van de demo van Princess Peach: Showtime! ingedoken en heeft iets opgemerkt dat mogelijk onthult wie de ontwikkelaar achter het spel is. De codenaam van de game is PJ037, en dit soort codes wordt gebruikt door Good-Feel. Deze ontwikkelaar was ook verantwoordelijk voor Yoshi’s Crafted World – met codenaam PJ033 – en Kirby’s Extra Epic Yarn – met codenaam PJ040.

Het lijkt dus waarschijnlijk dat Good-Feel het team is achter Princess Peach: Showtime!. Mogelijk moeten we wachten tot de release van de game om zeker te weten wie de ontwikkelaar van deze Switch-exclusive is, als we de credits van de game kunnen bekijken.