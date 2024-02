Preview | Princess Peach: Showtime! – De iconische prinses uit de Mario-games is een personage dat in ontzettend veel games terugkomt, maar vrijwel altijd in een bijrol. Opvallend genoeg heeft zij slechts één keer eerder een eigen game gehad, waarin zij de hoofdrol speelde. Dit was in Super Princess Peach, een game die in 2006 voor de Nintendo DS verscheen. Nu 18 jaar later schittert de blonde dame weer in een eigen titel: Princess Peach: Showtime! Wij konden met een aantal levels aan de slag om te ontdekken wat we van deze actie platformer mogen verwachten.

Een rol op het toneel

Princess Peach is niet vies van een toneelstuk en daarom gaat ze langs in het Sprankeltheater om daar een voorstelling bij te wonen. Ze mag dan een prinses zijn, maar ook zij heeft natuurlijk vrijetijdsbesteding. Hoewel de bedoeling was dat ze daar gewoon zou gaan genieten, blijkt dat ze zelf vervolgens de hoofdrol op mag eisen. Sterker nog, waar het een ontspannen avondje uit had moeten zijn, wordt het toneelstuk letterlijk door Grape en haar Zure Tros gestolen. Alle theatermedewerkers raken ervan ondersteboven en het toneel is niks meer, want het wordt geplaagd door vervelende wezens. Aan Princess Peach om orde op zaken te stellen.

Het theater is een wonderlijk bouwwerk, want waar je normaliter gewoon één grote zaal hebt, is het hier een complex van zalen. In elke zaal is ook een ander toneelstuk te vinden en het is aan Princess Peach om daar de hoofdrol in op te eisen. Het werkt vervolgens vrij eenvoudig, want je bezoekt in het theater een vloer, waar je verschillende zalen kunt vinden. Per zaal – wat in feite een level is – dien je een soort van sterren te verzamelen en als je voldoende hebt, mag je naar de volgende verdieping alwaar het concept zich herhaalt. Het uiteindelijke doel: zorgen dat de vijand verslagen wordt en het toneel weer functioneert als vanouds.

Transformeren maar

Het concept is weinig schokkends of echt uniek, want je gaat zoals het de traditionele Nintendo-games betaamt van locatie naar locatie om daar levels af te werken. Wat het grote onderscheid in gameplay echter brengt is dat je met tien verschillende transformaties te maken krijgt. De verschillende toneelstukken hebben allemaal een eigen thema en Princess Peach kan niet overal even efficiënt haar rol vertolken in de herkenbare jurk. Dankzij Stella, de beschermer van het theater, krijgt Peach het strikje dat ze nodig heeft om te transformeren. Ze transformeert namelijk per toneelstuk in een personage dat in de setting thuishoort.

Zo is er een toneel dat zich in het kader van koekjes bakken afspeelt, waardoor Peach een koksoutfit aangemeten krijgt. Ook is er een setting in het Wilde Westen, waarin Peach een Cowgirl pak aantrekt. In totaal zijn er volgens Nintendo 10 transformaties beschikbaar in de game, wat ook weer met afwisselende gameplay elementen komt. Dat is met name interessant als je hoort dat de game eigenlijk slechts twee knoppen gebruikt in de gameplay: springen en een actie uitvoeren. Bijzonder weinig, maar dankzij de transformaties is er genoeg afwisseling te bespeuren.

In het Wilde Westen level renden we als cowgirl rond en naast springen zorgde de actieknop ervoor dat Peach met een lasso slingerde. De inzet hiervan varieert per gedeelte van het level, waardoor het niet verveelt. In het Aziatische level verandert Peach dan weer in een ninja, waarbij ze met heuse messen vijanden via stealth te lijf kan gaan. Walljumpen kan dan natuurlijk niet ontbreken, want een ninja kenmerkt zich door z’n souplesse en dus Peach ook. Geinige details hier zijn dat ze onder water kan lopen met een bamboestok als middel om te ademen, die je dan boven het water uit ziet steken.

In het toneelstuk waar Peach verandert in een zwaardvechter, transformeert de gameplay naar wat meer hack & slash. Peach staat dan als volleerd zwaardvechter met haar sabel de vele vijanden het leven zuur te maken. Als banketbakker kan ze dan weer koekjes maken en taarten versieren, en zo zijn er nog veel meer verschillende transformaties. We hebben met deze vier genoemde Peach transformaties kunnen spelen, maar uit beelden en informatie weten we ook dat er nog detective, kung-fu, dief, zeemeermin , superheld en schaats transformaties zijn. Aan variatie dus absoluut geen gebrek.

Simpel, maar vermakelijk

Zoals net al even aangehaald, laat Princess Peach: Showtime! zich zeer eenvoudig besturen. Met de analoge stick beweeg je Peach van links naar rechts. Met A spring je en B is genoeg om je move mee uit te voeren die bij de transformatie hoort. Doordat de toneelstukken zo verschillend zijn van elkaar, is de gameplay elke keer afwisselend. Een gemiddeld level duurt ook een minuut of 10 en veelal krijg je na afloop ‘Wordt vervolgd’ te zien. Uit navraag bleek dat de toneelstukken uiteindelijk uit meerdere delen bestaan die je per verdieping van het Sprankeltheater zult afwerken. Dit is expres gedaan om de variatie erin te houden.

Die variatie is niet alleen terug te zien in de gameplay, maar ook in de visuele aankleding, eventuele baasgevechten en bijkomende minigames. In het uurtje dat we hebben kunnen spelen, wist de game telkens creatief en origineel uit de hoek te komen. Op basis daarvan kunnen we stellen dat de game zeker genoeg te bieden zal hebben. En dat is niet alles, want aan het einde van elk level zie je hoeveel speciale sterren je verzameld hebt, alsook of je additionele collectables te pakken hebt gekregen. In één keer alles vinden is ons niet gelukt, wat wel aangeeft dat je voor de volledige 100% meermaals door levels heen zal (moeten) gaan, wat de speelduur aanzienlijk zal oprekken.

Voorlopige conclusie

Princess Peach: Showtime! is in de kern een erg eenvoudige en misschien zelfs wel een wat beperkte game. Dit omdat je qua input eigenlijk vertrouwt op twee knoppen. Knap in die zin is dat Nintendo ontzettend veel variatie weet te bieden, wat voortkomt uit de toneelstukken en bijbehorende transformaties. Dit wordt volop afgewisseld en zorgt voor subtiele veranderingen in de manier van spelen, waardoor het geen seconde zal vervelen. Ons uurtje spelen snakte absoluut naar meer en dankzij die hoge mate van afwisseling en de uiteenlopende thematiek, durven we te stellen dat de game qua speelervaring van begin tot einde zal boeien. Princess Peach: Showtime! is na jaren een game waarin de beroemde prinses weer de hoofdrol opeist en ze lijkt dat met verve te gaan doen. Wij kijken in ieder geval met plezier uit naar 22 maart, want dan verschijnt deze game voor de Nintendo Switch.