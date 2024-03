Begin vorige maand kregen we vrij bizarre beelden te zien van de aankomende game INDIKA. In deze game stap je in de rol van een non die samen met de duivel op pad gaat. Niet de meest alledaagse combinatie als je het ons vraagt.

Qua ervaring mag je een verhalend avontuur verwachten dat gevuld is met puzzels en platformgameplay. Hieronder kan je een nieuwe trailer bekijken en ook weten we nu de releasedatum. INDIKA verschijnt op 8 mei.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.