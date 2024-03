Drie jaar geleden was het feest bij Free Radical Design. Zij kregen toen namelijk te horen dat ze in de familie van Deep Silver werden opgenomen en ze weer een nieuw TimeSplitters deel mochten gaan maken. Tweeëneenhalf jaar later was de ontwikkelaar in mineur, omdat de game waar ze aan werkten werd geannuleerd en de studio werd gesloten. Medeoprichter Steve Ellis heeft nu zijn frustratie uitgesproken.

Ellis heeft tegenover GamesIndustry gezegd dat het annuleren van de nieuwe TimeSplitters een gigantische teleurstelling was. De Embracer Group bezit de rechten van TimeSplitters, maar Ellis betwijfelt ten zeerste of er ooit nog wat met de serie zal worden gedaan. Als dat wel het geval is, dan zullen ze Ellis waarschijnlijk niet hoeven te bellen voor hulp. De medeoprichter van Free Radical Design is er wel een beetje klaar mee.

“It’s probably the end of me being involved with TimeSplitters. I don’t know if Plaion or Embracer will do anything with it. I don’t know what it would take to get me to want to go through all that again. It was a big letdown.”

Het meest vervelende van heel de situatie, is dat het team op de hoogte was van dat er ontslagen zouden vallen en projecten zouden worden geannuleerd, maar dat publieke statements van de Embracer Group hen het gevoel gaf dat zij daar niet onder zouden vallen.