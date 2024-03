Sinds het begin van de franchise wordt Like a Dragon (voorheen bekend als Yakuza in het Westen) ontwikkeld met zelfgemaakte engines. Sinds Yakuza 6 gebruikt Ryu Ga Gotoku Studio de Dragon Engine, met als uitzondering de remake van Like a Dragon: Ishin!. Dit zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven, omdat technisch directeur Yutaka Ita in een recent interview heeft aangegeven dat Like a Dragon-games idealiter altijd worden ontwikkeld met de Dragon Engine of een toekomstige iteratie daarvan.

Ita benadrukt dat het grootste voordeel van het hebben van een intern ontwikkelde engine is dat nieuwe functies gemakkelijk kunnen worden toegevoegd, terwijl dit bij een generieke engine zoals de Unreal Engine langer kan duren. Toch wil Ita niet dat het team denkt dat hun eigen engine de beste is, maar dat ze juist altijd moeten streven naar het verbeteren van hun eigen engine op basis van wat andere engines kunnen.

“But it’s not a good idea to think, ‘Our game engine is the best!’ In particular, I believe that we programmers should always have a sense of urgency that ‘that one is greater, and we need to work harder.’”

Een van de redenen waarom Ryu Ga Gotoku Studio ervoor koos om een andere engine te gebruiken voor de ontwikkeling van Like a Dragon: Ishin!, is omdat de ontwikkelaar niet te afhankelijk wil worden van één engine en de mogelijkheid wil hebben om een andere te gebruiken als die beter blijkt te zijn. Daarnaast helpt ervaring met andere tools ook om de Dragon Engine te verbeteren.

“We made this choice because we have to adapt to changes in the gaming industry. Perhaps, in the future, if a very good general-purpose game engine comes out, all the game companies in the world will use it.”

That’s why in the training for new employees at Ryu Ga Gotoku Studio, they learn how to make games using three engines- Unreal Engine and Unity, in addition to the Dragon Engine. Knowing the other two engines will help us make the Dragon Engine better, and we’ll be able to keep up with it whenever the direction of the gaming industry changes. That’s what trilingual education is for.”

De nieuwste release in de Like a Dragon-franchise is Like a Dragon: Infinite Wealth. In onze review kun je meer lezen over deze game.