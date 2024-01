Review | Like a Dragon: Infinite Wealth – De Yakuza-games zijn van heel ver gekomen. In de vroege dagen werden de games gemaakt door een aftakking van SEGA en was het nog maar de vraag of een release in het Westen in de pijplijn zat. Inmiddels is Ryu Ga Gotoku Studio een geheel eigen entiteit geworden en weten ze consistent uitermate kwalitatieve games neer te zetten, die zich afspelen in de donkere onderwereld van Japan en omstreken. Met Yakuza: Like a Dragon was het echter tijd voor verandering en de brawler van weleer werd met succes omgetoverd tot een uitgekookte turn-based RPG. Ichiban Kasuga en zijn vrienden wierpen in 2020 een corrupte bende omver, maar in de wereld van Yakuza/Like a Dragon duurt het niet lang voordat er een nieuw kwaad figuur opstaat.

Gedoe in Honolulu

Na de gebeurtenissen van Yakuza: Like a Dragon zijn de Omi Alliance en de Tojo Clan, twee van de grootste yakuzagroepen in Japan, officieel ontbonden. Ons hoofdpersonage Ichiban Kasuga stond aan het front van dit rigoureuze besluit en er werd een gigantische klap uitgedeeld aan de georganiseerde misdaad. In zijn nieuwe thuis in Yokohama wordt Ichiban daarom luidkeels begroet als de “Hero of Yokohama”, maar als consequentie van deze ontbinding zijn er een gigantisch aantal mensen die nu zonder werk zitten. Via zijn baantje bij Hello Work probeert Ichiban welwillende ex-yakuza weer op het juiste spoor te krijgen. Het is hard werken, maar het leven is goed voor Ichiban en zijn vrienden.

Maar Ichiban was net zo goed een voormalig lid van de yakuza en zijn geschiedenis blijft hem achtervolgen. Onze goedlachse protagonist valt al snel in z’n oude patronen en niet lang daarna hoort hij dat z’n biologische moeder op Hawaii leeft. Zijn zoektocht brengt hem naar het zonovergoten eiland, waar hij erachter komt dat moederlief Akane achtervolgd wordt door criminele groeperingen. Oud-protagonist Kazuma Kiryu bevindt zich eveneens op het eiland, gestuurd door de Daidoji factie om Akane op te sporen. Bovendien wordt Honolulu geplaagd door hun eigen groepen aan boeven zoals de uitermate gewelddadige Barracuda’s, die de straten terroriseren en een duistere kant van het eiland onthullen. De langlopende franchise staat bekend om de intrigerende verhalen met z’n plottwists, waarin personages en draden elkaars wegen kruizen en dat is in Infinite Wealth niet anders.

Omwille van spoilers zullen we natuurlijk niet teveel verklappen, maar we kunnen wel zeggen dat Infinite Wealth een liefdesbrief naar de fans is en dat je meegenomen wordt in een diepgaand drama dat je langs alle emoties zal sturen. Een ontzettend belangrijke pijler voor dit sterke verhaal is (wederom) de aanwezigheid van fantastische personages. De goedlachse Ichiban spat van het scherm met z’n aanstekelijke en positieve instelling, waar Kiryu als de meer stoïcijnse mentor het verhaal van Ichiban ondersteunt en overziet. Daar blijft het overigens niet bij, want de meer secundaire personages – oud en nieuw – nemen net zo goed de nodige drama of humor mee. Het vertalingsteam verdient hier ook een compliment, want ze zijn er enorm in geslaagd om de toon van de personages succesvol naar tekst om te zetten, soms met een gigantische glimlach op ons gezicht.

Turn-based combat à la Like a Dragon

Tijdens dit uitgebreide avontuur kom je natuurlijk het nodige gespuis tegen. Infinite Wealth borduurt voort op de turn-based insteek van zijn voorganger en dat is in de basis veelal hetzelfde. Je party en de vijanden zijn om en om aan de beurt en je krijgt de kans om alle vaardigheden van de verschillende “Jobs” in te zetten. Jobs zijn eigenlijk de bekende classes van de meer klassieke RPG’s, maar dan met een eigen Like a Dragon-sausje. Zo zal je niet de bekende mages of paladins terug zien komen, maar eerder de “Homeless Guy”, die specifiek voor Yu Nanba is, maar ook nieuwe Jobs zoals de “Geodancer” of “Aquanaut”, die respectievelijk met hun maracas of surfplank geheel hun eigen aanvallen, vaardigheden en (de)buffs hebben. Dit geeft je gedurende de game veel keuzes in hoe je je party wilt opbouwen, maar ook onder de motorkap zijn er kleine tweaks aangebracht.

Zo heeft elk personage gedurende hun beurt een kleine radius waarin ze kunnen bewegen, hierdoor heb je meer strategische opties en kan de juiste positionering ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een stoel oppakt als wapen, een vijand in z’n rug aanvalt (wat meer schade berokkent) of dat je een vijand met een goed geplaatste tik richting een party member slingert, die weer een snelle follow-up kan doen voor wederom extra schade. Het is een kleine toevoeging die meteen ontzettend veel waarde brengt. Elementen spelen natuurlijk ook een belangrijke rol en bepaalde enemy types zijn sterk of zwak tegen bijvoorbeeld vuur aanvallen. Dit maakt de combat al behoorlijk diep en dan hebben we het nog niet eens gehad over de Poundmates (tijdelijke kompanen die je kunt oproepen) of de krachtige Tag Team aanvallen die je kunt uitvoeren.

Naarmate de game vordert, veranderen je personages mee. Dit kan zijn door het simpelweg levelen of door de nieuwe Jobs die je ze toekent, substories die je tot een goed einde brengt of de talloze manieren waarop je verder kunt “bonden” met je personages. Wat je weer kunt doen op verschillende plekken in Honolulu en Yokohama, waar je kunt babbelen of eten met je teamleden. Dit geeft je niet alleen guitige dialogen over de personages of lokale stukjes cultuur, maar naarmate je band versterkt, krijg je tijdens de gevechten ook meer opties voorgeschoteld, zoals meer follow-ups of nieuwe dubbelaanvallen. De gevechten zelf verlopen behoorlijk vlot en zijn – wederom geheel in stijl – enorm bruut of soms juist ontzettend grappig door de humoristische insteek van de Jobs of de vijanden. Zo moet je niet verbaasd opkijken als je plots tegenover een uit de kluiten gewassen “Swolympia” staat: een krachtige bodybuilder die je alle hoeken van de arena laat zien.

Zo… veel… te… doen…

Goed, tot zover hebben we het alleen nog maar gehad over het verhaal en de combat. Infinite Wealth heeft echter ook aan extra content krankzinnig veel te bieden. De bekende en geliefde substories keren uiteraard terug, waar je de inwoners van Honolulu en Yokohama weer moet helpen met de gekste zaken. Er zijn in totaal zo’n twintig(!) mini-games, waaronder klassiekers in de franchise zoals karaoke, darten, mahjong, shogi, kaartspellen, een Tinder-achtige dating mini-game en de arcade. De nieuwe toevoegingen zijn misschien nog indrukwekkender en dan kun je denken aan “Crazy Delivery”, een soort “Crazy Taxi meets Thuisbezorgd”, waar je Ichiban door de straten moet laten racen, eten moet oppikken en moet laten afleveren bij hongerige klanten. Gaandeweg kun je stunts uitvoeren, wat de beloning weer verhoogt. Bovenstaande activiteiten geven je dan weer extra centjes, materialen waarmee je je gear kunt upgraden of nieuwe Poundmates, die je kunt inzetten tijdens de combat.

Verder worden de Sujimon – de parodie op Pokémon – verder uitgediept. Je kunt op jacht gaan naar zo’n 130 stuks, maar je krijgt ditmaal ook de optie om ze tegen elkaar te laten strijden in een 3-versus-3 gevecht, waar positionering en de elementen van de aanvallen een belangrijke rol spelen in je successen. Op straat vind je dan weer plekken terug waar à la Pokémon GO zogeheten “raids” plaatsvinden en je na de overwinning de Sujimon moet overtuigen – een meer simpele variatie op Shin Megami Tensei – om je bij je andere Sujimon te voegen. De humor voert hier opnieuw de boventoon, maar al snel komt de verslavingsdrift op gang en kun je uren bezig zijn om alle “monsters” op te sporen. Een laatste toevoeging waar we het over willen hebben, is Dondoko Island. Dit is andermaal een parodie van Ryu Ga Gotoku, maar dan op het bekende Animal Crossing.

Dondoko Island is namelijk met de jaren slachtoffer geworden van vervuilende piraten die zichzelf “The Washbucklers” noemen. Ichiban heeft hier schoon genoeg van en hij neemt de taak op zich om het vervuilde eiland van nieuw elan te voorzien en het op te bouwen naar een vijf-sterren resort. Dit doe je door vijanden te verslaan en materialen te vergaren, die je kunt gebruiken om huisjes te bouwen en te decoreren. Je zult de aanwezige wezentjes tevens van directie moeten voorzien en hoe meer je opbouwt, hoe meer geavanceerde voorwerpen er vrijkomen. Hier zit genoeg content in dat het an sich een geheel eigen game had kunnen zijn en het is duidelijk dat Ryu Ga Gotoku voor Infinite Wealth werkelijk álles uit de kast heeft getrokken om je tientallen dan wel niet honderden uren aan vermaak te voorzien. We hebben lang niet alles kunnen bespreken, maar deze game is met afstand de meest contentrijke entry in de hele reeks.

“Aroha!”

Infinite Wealth wordt tot leven gebracht door de Dragon Engine. Eén van de belangrijkste pijlers van de franchise zijn altijd de locaties geweest en Honolulu steelt daarin op prachtige wijze de show. Het zonovergoten paradijs bruist van het leven en bezienswaardigheden, met z’n vele uithoekjes waar talloze goodies en verhalen in verstopt zitten. Je kunt bijvoorbeeld een duik nemen in de zee (en daar vuil oppikken wat je kunt recyclen) of jezelf verliezen in de Labyrinth, een willekeurig gegenereerde dungeon waar je je personages kunt levelen of nodige loot kunt verzamelen. De straten staan bovendien bol van de mensen die je kunt begroeten en tot vriend kunt maken. Honolulu is dus uitermate sfeervol en bovendien erg mooi om naar te kijken, wat overigens ook nog steeds geldt voor Yokohama, de twee steden waar Infinite Wealth zich grotendeels afspeelt.

Daarbij zijn de personages weer van erg hoge kwaliteit en moeten we zeker op het gebied van de gezichtsanimaties tijdens cutscènes de nodige lof uitdelen. De kleine nuances tonen precies aan wat de personages voelen tijdens de momenten van drama of gelach en deze kwaliteit sijpelt door in de combat, waar de meest brute moves uit de kast worden getrokken, samen met bevredigende en kleurrijke particle effecten. Personages worden met verve ingesproken en de twee hoofdpersonages – Ichiban en Kiryu – zijn op hun allerbest. De algehele audio is bovendien fantastisch en je wordt tijdens de climactische momenten in het verhaal en de gevechten begeleidt door klappen die botten kunnen breken en heftige tunes met zware gitaren.

We hebben de game overigens op pc gespeeld, waar een (tegenwoordig) nederige i5-9600k, 32GB RAM en een NVIDIA GeForce RTX 3070 prima resultaten afleggen. Met bijna alle settings op de maximale stand, DLSS op Quality en een ultrawide resolutie van 3440×1440 kwamen we gemiddeld uit op een fps tussen de 90-100, wat naar boven of beneden kon schieten, afhankelijk van of we bijvoorbeeld op straat liepen met veel geometrie, effecten en NPC’s. Technisch hebben we dus ook weinig te klagen, los van een aantal schaduwen die last hadden van wat pop-in en de ragdoll physics die soms nét iets te enthousiast waren. Waar we minder blij mee zijn, is dat New Game+ – een feature die de reeks juist al jaren kenmerkt – verstopt zit achter een duurdere editie. SEGA, foei, foei, foei.

Gespeeld op: pc.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.