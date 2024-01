We hebben er al een hele hoop artikels aan gewijd, maar eindelijk is het zover: de release van Like a Dragon: Infinite Wealth. Wereldwijd kent de game heel wat positieve reviews en ook bij ons viel de game erg in de smaak.

Hier kon je lezen dat we laaiend enthousiast zijn over de setting en het nog betere combat systeem. Om te vieren dat de game is verschenen, deelde SEGA nog een launch trailer, voor het geval je nog steeds niet overtuigd zou zijn van de game.

Like a Dragon: Infinite Wealth is nu dus beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.